Алматы әкімі Оқушылар сарайы мен Алматы музейінің жұмысымен танысты
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Оқушылар сарайына барып, қаланың ең ірі қосымша білім беру орталығының қызметімен танысты.
1983 жылдан бері жұмыс істейтін бұл мекеме жыл сайын 6-17 жас аралығындағы балаларға спорттық, көркем-қолданбалы, ғылыми-техникалық, экологиялық, туристік-өлкетану, әлеуметтік-педагогикалық және музыкалық бағыттар бойынша бағдарлама ұсынады. Бүгінде Оқушылар сарайында 15,1 мыңнан астам бала білім алып жүр, олардың 7,9 мыңнан астамы тұрақты түрде қатысып жүр. 200-ден астам мұғалім оқу кабинеті, зертхана, бассейні бар спорт кешені, планетарий, обсерватория және шығармашылық студияда сабақ береді.
Дархан Сатыбалды орталықтың инфрақұрылымымен танысып, классикалық музыка және робототехника сыныптарын аралады. Алматы әкімі мұндай бағыттарды дамыту Мемлекет басшысы жүктеген тапсырмаларды іске асыру аясында жүргізіліп жатқанын, ал қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұны мен алуан түрлілігі балалардың жан-жақты дамуының маңызды бөлігі екенін атап өтті.
Барлық бөлме тәулік бойы бейнебақылаумен, өрт дабылымен және заманауи қауіпсіздік жүйелерімен жабдықталған. Дархан Сатыбалды қосымша білім беру нысандарының материалдық-техникалық базасын одан әрі нығайту қажеттігін айтты.
Жұмыс сапары барысында қала әкімі Алматы музейіне де барып, экспозициямен қатар, мекеменің қызметімен танысты. 2002 жылы құрылған музей бүгінде Жетісу өңірінің тарихи-мәдени мұрасынан сыр шертетін қаланың жетекші мәдени орталықтарының бірі. Музей қорында 40 мыңға жуық экспонат бар, олардың қатарында археологиялық олжалар, түрлі дәуірлердің этнографиясы мен тұрмыс бұйымдары, фотодеректер, бейнелеу өнерінің туындылары және Алматы қаласының мыңжылдық тарихын қамтитын бірегей топтамалар бар.
Ежелгі қоныс кезеңінен қазіргі мегаполиске дейінгі уақытты қамтитын экспозиция 11 тақырыптық залда орналасқан. Әкімге LED-экран, ақпараттық құрылғы, проекциялық жүйе және интерактивті кескіндеме сынды музейдің заманауи мультимедиялық шешімдері көрсетілді. Дархан Сатыбалды тарихи-мәдени мұраны сақтау мен мәдени нысандардың қала тұрғындары мен қонақтары үшін қолжетімділігін арттырудың маңыздылығын атады.