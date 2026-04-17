    19:38, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматы әкімдігі тозығы жеткен автокөліктерді сатып алатын болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған шешімдер талқыланды. Олардың бірі - ескі көліктерді сатып алу.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің Экология мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңес отырысының қорытындысы бойынша экологиялық класы төмен ескі автокөліктерді сатып алып, кейін оларды кәдеге жарату үшін арнайы компания құру мәселесі пысықталды.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала әкімдігінің мәліметінше, бұл жұмыс кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасымен және «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесіп жүзеге асырылады. Жоба аясында автопаркті жаңарту тетіктерін іске асыратын еншілес ұйым құру көзделеді.

    - Жоба шеңберінде экологиялық таза көліктерді сатып алуға жеңілдетілген несиелеу, лизингтік бағдарламалар және Trade-In тетіктерін енгізу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Жобаға Astana Motors, Orbis және басқа да жергілікті автокөлік өндірушілерін тарту жоспарланып отыр, - деп хабарлады әкімдіктен.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда 600-ден астам автокөлік экологиялық норманы бұзғанын жазғанбыз.

     

    Досбол Атажан
