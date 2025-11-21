Алматы әуежайына патрон әкелген студентке 800 мың теңгеге жуық айыппұл салынды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әуежайында тексеріс кезінде 22 жастағы жолаушыдан оқ-дәрі табылған.
Көліктегі полиция департаменті бастығының орынбасары Мәлік Қайбардың айтуынша, әуе кемелерінде және пойыздарда кастет, пышақ, электршокер, оқ-дәрі, қару-жарақ, пиротехникалық бұйымдар және өзге де қауіпті заттарды тасымалдауға қатаң тыйым салынған. Алайда жолаушылар тыйым салынған заттарды тасымалдауға тырысатынын жағдайлар кездеседі.
- Алматы әуежайында 22 жастағы студенттен ұшу алдындағы тексеру кезінде 9×18 мм калибрлі патрон табылып, тәркіленді. Сот шешімімен оған 200 АЕК (786 400 теңге) мөлшерінде айыппұл салынды, - деді ол.
Жалпы 2025 жылдың басынан бері департамент суық қаруды заңсыз алып жүру, сақтау және тасымалдау фактілері бойынша 496 қылмыстық іс тіркеліп, 133 әкімшілік құқықбұзушылық анықтаған.
Еске салайық, бұған дейін Алматы әуежайында 33 телефон ұрлаған жүк бөлімінің қызметкері сотталды.