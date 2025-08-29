20:47, 29 Тамыз 2025 | GMT +5
Алматы әуежайында жолаушы өзіне қол салды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бұл туралы Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі хабарлады.
Әуе айлағының мәліметінше, T1 ішкі рейстер терминалының дәретханасында жолаушы өзіне дене жарақатын салуға әрекет жасады. Әуежай қызметкерлері жағдайды дер кезінде байқап, шұғыл түрде медициналық қызметті шақырған.
- Жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін жолаушыға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, ол дәрігерлердің бақылауында. Әуежай штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр, - деп хабарлады әуежай.
Еске салайық, бірнеше күн бұрын Алматы әуежайында ер адам өзін өртемек болды.
Ал биыл наурыз айында Алматы әуежайында ер адам қызды кепілге алып, көпшілік алдында пышақ кезенген болатын.