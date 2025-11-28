Алматы әуежайының аумағынан 1 желтоқсаннан бастап екі автобус бағыты жүреді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әуежайының аумағына автобус маршруттары қайта кіре бастайды.
Алматы қаласы Көлік холдингі әуежайдың іргелес аумағындағы жол төсемін кеңейту жөніндегі жұмыстардың аяқталуына байланысты 1 желтоқсаннан бастап №92 және №3 бағыттардың қозғалысы қайта қалпына келтірілгенін хабарлады.
Еске салайық, әуежай автотұрағында құрылыс жұмыстарына байланысты автобустар жолаушыларды Майлин көшесіне қалдырып жүрді.
Сондай-ақ Көлік холдингінің мәліметінше, Береговой және Ю.Ким көшелерінің қиылысында авариялық учаскені қалпына келтіру жұмыстарына байланысты №59, №63, №63А, №79 және №119 бағыттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгертілді. Жаңа сызба 29 қарашадан бастап жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін болады.
Бұған дейін Алматыда «Спорт сарайы — Медеу спорт кешені» бағыты бойынша жаңа № 21 автобус маршруты іске қосылды.