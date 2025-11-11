Алматы дәрігерлері көзіне темір кірген науқастың көру қабілетін сақтап қалды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда көзіне жарақат алған азаматқа сәтті ота жасалды.
Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, Орталық қалалық клиникалық ауруханаға көзіне аса қауіпті жарақат алған науқас жеткізілген. Металл бөлшегі науқастың көз алмасын тесіп өтіп, көз түбіне дейін жеткен.
- Оқиға көлік жөндеу барысында болған - ұшып кеткен металл сынығы тікелей көзге тиген. Офтальмология бөлімшесінің меңгерушісі Гульзат Абдраимова бастаған мамандар тобы МӘМС аясында шұғыл ота жүргізді. Дәрігерлердің кәсіби біліктілігінің арқасында көзден бөгде зат сәтті алынып, науқастың көру қабілеті аман қалды, - деп хабарлады ведомство.
Медицина мамандары темір және өзге қауіпті құралдармен жұмыс істеу кезінде қорғаныш көзілдірігін қолданудың маңызын еске салды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда екінші орталық жүрек ауыстыру отасын енді өз бетінше жасай алатынын жазғанбыз.