    17:50, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматы екі автобус соқтығысты: зардап шеккендер бар

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда екі қоғамдық көлік соқтығысты.

    Фото: видеодан алынған скрин

    Алматы қаласы Полиция департаментінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы бүгін сағат 12:00 шамасында Әуезов ауданында болған. №15 бағыттағы автобустың жүргізушісі Сүлейменов көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, Жандосов көшесінің қиылысында №66 бағыттағы автобуспен соқтығысқан.

    - Екінші автобус Жандосов көшесіне солға бұрылып, жаяу жүргіншілерді өткізіп тұрған еді. Осы жол апатының салдарынан автобустың бірнеше жолаушысы медициналық көмекке жүгінді. Қазіргі уақытта Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, Алматы облысында дрондар жол ережесін бұзудың 400-ге жуық дерегін тіркеді.

     

    Досбол Атажан
