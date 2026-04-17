17:50, 17 Сәуір 2026 | GMT +5
Алматы екі автобус соқтығысты: зардап шеккендер бар
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда екі қоғамдық көлік соқтығысты.
Алматы қаласы Полиция департаментінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы бүгін сағат 12:00 шамасында Әуезов ауданында болған. №15 бағыттағы автобустың жүргізушісі Сүлейменов көшесімен солтүстік бағытта келе жатып, Жандосов көшесінің қиылысында №66 бағыттағы автобуспен соқтығысқан.
- Екінші автобус Жандосов көшесіне солға бұрылып, жаяу жүргіншілерді өткізіп тұрған еді. Осы жол апатының салдарынан автобустың бірнеше жолаушысы медициналық көмекке жүгінді. Қазіргі уақытта Әуезов аудандық полиция басқармасының қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр, - деп хабарлады департаменттен.
