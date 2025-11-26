Алматы халқы 15 жыл ішінде 3,6 млн тұрғынға жетуі мүмкін
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласы Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында «Алматыбасжоспар» ғылыми-зерттеу институтының бас директоры Асхат Садуов осындай пікір білдірді.
Оның айтуынша, жаңа болжам бойынша 2030 жылға қарай қаланың халқы 2 млн 750 мың адамға жетеді, ал тағы он жылдан кейін 3,6 млн болады.
— Біз барлық полиорталық бойынша тұрғындар тығыздығын теңдей бөлуді жоспарлап отырмыз. Жаңа Алатау қаласын және оған іргелес агломерацияны ескереміз. Тұрғын үй реновациясы және бұрын белгіленген бес полиорталықты ескере отырып, қаланың сыйымдылығы мұны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Халық өсімінің 35 пайызы — табиғи өсім, ал 65 пайызы — механикалық өсім, яғни көші-қон есебінен болмақ, — деді ол.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, Қазақстанның жеті өңірінде халық саны 1 млн адамнан асатынын жазғанбыз.
Олар: Алматы қаласы, Түркістан облысы, Алматы облысы, Астана қаласы, Шымкент қаласы, Жамбыл облысы және Қарағанды облысы.