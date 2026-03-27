Алматы индустриялық аймағы: мегаполистің басты өндіріс орындары қалай дамиды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Бүгінде Алматының басты өндіріс орындары қаланың индустриялық аймағында орналасқан.
Кәсіпорындар үшін арнайы инфрақұрылым жүргізілген қаланың бұл бөлігінде әртүрлі дайын өнімдер өндіріледі. Бүгінде табысты жұмыс істеп тұрған Алматы қаласының индустриялық аймағы (АИА) «Бизнестің жол картасы — 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасына сәйкес, Алматы қаласы әкімдігінің шешімімен 2012 жылы құрылды.
Ал 2015 жылы «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ (жалғыз қатысушының шешімімен) «Алматы индустриялық аймағы» ЖШС басқарушы компаниясын құрды.
2019 жылдың 3 сәуірінде Қазақстан Республикасының аумағында индустриялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуін реттейтін «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» заң қабылданды. Аталған заңға сәйкес, сол жылы «Алматы индустриялық аймағы» ЖШС 49 жылға өңірлік маңызы бар мемлекеттік индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы болып айқындалды.
Кейін Алматы қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 9 наурыздағы № 1/173 қаулысымен Алатау ауданындағы индустриялық аймаққа республикалық маңызы бар мәртебе берілді.
АИА аумағы қалай кеңеймек
Алдағы жылдары индустриялық аймақтың аумағы кеңеймек. Осы мақсатта 2028 жылдың желтоқсанына дейін Алатау ауданы, «Алғабас» шағын ауданында орналасқан 37 жер учаскесі мемлекет мұқтажына алынатынын жазғанбыз.
Kazinform сауалына жауап берген «Алматы» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ басқарма төрағасының орынбасары Наталья Ливинскаяның айтуынша, Алматы индустриялық аймағының бастапқы ауданы 490 га болған. Оның ішінде 164 га — инфрақұрылымға, 326 га — инвестжобаларға арналған. Содан бері ол бір рет кеңейтіліп, 2024 жылы тағы 195 га жер қосылған.
— 2029-2030 жылдары АИА-ға қосымша 400 га жер беру жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта индустриялық аймақтың инфрақұрылымына электр желісі, көше-жол желісі, сумен жабдықтау және су бұру, теміржол станциясы, газбен жабдықтау, оптикалық-талшықты байланыс желілері, нөсер кәрізі кіреді, — деді Наталья Ливинская.
Инвестициялық жобалар мен өтінімдер
«Алматы» ӘКК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары жыл сайын индустриялық аймақта инвестжобаларды іске асыруға 120-ға жуық өтінім түсетінін атап өтті. Оның айтуынша, 2021-2026 жылдары барлығы 478 өтінім берілген.
Оның ішінде:
2021 жылы — 45 өтінім;
2022 жылы — 68 өтінім;
2023 жылы — 104 өтінім;
2024 жылы — 119 өтінім;
2025 жылы — 116 өтінім;
2026 жылы (15 наурызға дейін) — 26 өтінім.
— Өтініштерді беру және қабылдаудың барлық рәсімі indzone.kz сайтында көрсетілген. Сондай-ақ онда инвесторға қойылатын талаптар да бар. Барлық рәсім 2019 жылғы 4 сәуірдегі Қазақстан Республикасының «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады, — деді Наталья Ливинская.
Қандай өнімдер өндіріледі
Қазір Алматы индустриялық аймағында 147 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Оның ішінде 57 кәсіпорын іске қосылып, онда 9 674 жұмыс орны құрылған. Инвестицияның жалпы көлемі — 884 млрд теңге.
Бүгінде АИА аумағында өндірілетін өнімдер қатарында автомобильдер, жылыту блоктары мен тораптары, сыртқы термопанельдер, газоблоктар, тауар ретіндегі бетон, фиброцементті панельдер, ПВХ-панельдер, жылыту радиаторлары, шыны пакеттер, электрлік қақпалар мен есіктер, тұрмыстық химия құралдары, косметикалық бұйымдар, бояу және лактар, кабельдік өнімдер, бір реттік қағаз ыдыстар, мұнай саласына арналған полипропилен құбырлары, шұжық өнімдері және т. б. бар.
— 2026 жылы жалпы сомасы 10,3 млрд теңге болатын 8 инвестжобаны іске қосу жоспарланған. Соның арқасында 596 жұмыс орны құрылады, — деп атап өтті Наталья Ливинская.
Сондай-ақ оның айтуынша, АИА-ға қатысушы кәсіпорындар салықтың барлық түрін төлейді. «Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы» Заңда кәсіпорындар үшін салықтық жеңілдіктер қарастырылмаған. 2016-2025 жылдар аралығында АИА инвесторлары 95,9 млрд теңге салық төлеген.
