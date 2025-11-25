Алматы қаласында тегін 11 мұз алаңы ашылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының әр ауданында сырғанауға арналған мұз алаңдары ашылады.
Kazinform агенттігінің сауалына жауап берген Алматы қаласының спорт басқармасы 2025–2026 жылғы қысқы маусымда қала бойынша 11 әлеуметтік (тегін) мұз алаңын ашу жоспарланғанын мәлімдеді.
Мұз алаңдары мына мекенжайларда орналасады:
- Алатау ауданы – «Алматы арена»;
- Бостандық ауданы – Тұңғыш Президент саябағы;
- Бостандық ауданы – Тұңғыш Президент Қоры саябағы (Ганди көшесі);
- Медеу ауданы – Республика сарайы;
- Медеу ауданы – «Халық арена»;
- Медеу ауданы – 28 панфиловшылар саябағы;
- Наурызбай ауданы – аудан әкімдігінің аумағы;
- Түрксіб ауданы – С.Сейфуллин атындағы саябақ;
- Жетісу ауданы – «Kokjiek Garden» паркі;
- Жетісу ауданы – «Гүлдер» паркі;
- Алмалы ауданы – КБТУ автотұрағы;
- Қазіргі таңда көрсетілген 11 нысанның алтауында мұз құю және техникалық дайындау жұмыстары басталды. Ал қалған нысандарда дайындық шаралары жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр, - делінген басқарма жауабында.
Сонымен қатар ведомство қалада 10 коммерциялық мұз алаңы қызмет көрсететінін атап өтті. Жоспар бойынша әлеуметтік мұз алаңдары дайындық жұмыстары толық аяқталғаннан кейін кезең-кезеңмен қолданысқа беріледі.
- Алғашқы мұз алаңдарының ашылуы 2025 жылдың желтоқсан айына жоспарланып отыр. Ашылу мерзімдері ауа райына және температураға байланысты нақтыланады, - деп түсіндірді басқармадан.
Әлеуметтік мұз алаңдарын дайындау және олардың маусым бойы жұмысын қамтамасыз етуге 435 893 750 теңге жұмсалған. Аталған сомаға мұз айдыны мен мұз күтімі техникасына отын-мұнай өнімдері, жабдық пен мұз айдынының техникалық қызметі, электр желісіне қосу бойынша электромонтаждық жұмыстар кіреді.
- Мұз алаңдарының жұмыс кезеңі ауа райының қолайлығына қарай 2026 жылғы ақпан–наурыз айларына дейін жалғасады, - делінген жауапта.
