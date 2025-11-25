KZ
    Алматы қаласында тегін 11 мұз алаңы ашылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының әр ауданында сырғанауға арналған мұз алаңдары ашылады.

    Мұз айдыны
    Фото: Алматы әкімдігі

    Kazinform агенттігінің сауалына жауап берген Алматы қаласының спорт басқармасы 2025–2026 жылғы қысқы маусымда қала бойынша 11 әлеуметтік (тегін) мұз алаңын ашу жоспарланғанын мәлімдеді.

    Мұз алаңдары мына мекенжайларда орналасады:

    - Алатау ауданы – «Алматы арена»;

    - Бостандық ауданы – Тұңғыш Президент саябағы;

    - Бостандық ауданы – Тұңғыш Президент Қоры саябағы (Ганди көшесі);

    - Медеу ауданы – Республика сарайы;

    - Медеу ауданы – «Халық арена»;

    - Медеу ауданы – 28 панфиловшылар саябағы;

    - Наурызбай ауданы – аудан әкімдігінің аумағы;

    - Түрксіб ауданы – С.Сейфуллин атындағы саябақ;

    - Жетісу ауданы – «Kokjiek Garden» паркі;

    - Жетісу ауданы – «Гүлдер» паркі;

    - Алмалы ауданы – КБТУ автотұрағы;

    - Қазіргі таңда көрсетілген 11 нысанның алтауында мұз құю және техникалық дайындау жұмыстары басталды. Ал қалған нысандарда дайындық шаралары жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр, - делінген басқарма жауабында.

    Сонымен қатар ведомство қалада 10 коммерциялық мұз алаңы қызмет көрсететінін атап өтті. Жоспар бойынша әлеуметтік мұз алаңдары дайындық жұмыстары толық аяқталғаннан кейін кезең-кезеңмен қолданысқа беріледі.

    - Алғашқы мұз алаңдарының ашылуы 2025 жылдың желтоқсан айына жоспарланып отыр. Ашылу мерзімдері ауа райына және температураға байланысты нақтыланады, - деп түсіндірді басқармадан.

    Әлеуметтік мұз алаңдарын дайындау және олардың маусым бойы жұмысын қамтамасыз етуге 435 893 750 теңге жұмсалған. Аталған сомаға мұз айдыны мен мұз күтімі техникасына отын-мұнай өнімдері, жабдық пен мұз айдынының техникалық қызметі, электр желісіне қосу бойынша электромонтаждық жұмыстар кіреді.

    - Мұз алаңдарының жұмыс кезеңі ауа райының қолайлығына қарай 2026 жылғы ақпан–наурыз айларына дейін жалғасады, - делінген жауапта.

    Еске салайық, бұған дейін Алматының Наурызбай ауданы жаңажылдық безендіруге қанша қаражат жұмсайтынын жазғанбыз.

