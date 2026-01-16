Апта аяғында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 510,60 теңге, сату — 512,79 теңге;
— еуро: сатып алу — 593,62 теңге, сату — 597,99 теңге;
— рубль 6,42 — 6,53 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,78 — 76,71 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 510,00 теңгеден сатып алынады, 517,00 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 591,00 теңге, сату — 601,00 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,35 теңге, сату — 6,65 теңге;
— юань 73,91 теңгеден сатып алынады, 77,95 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 15 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге қымбаттап, 510,95 теңге болды.