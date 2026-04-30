Алматы көшелеріндегі қауіпсіздікті мото-патрульдер бақылайды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы көшелеріне әкімшілік полицияның мото-патрульдері шықты.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, әкімшілік полиция басқармасының мамандандырылған батальоны құрамына кіретін бұл бөлімше жол-көлік жағдайына жедел әрекет ету, құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол-көлік оқиғаларын азайту үшін, әсіресе көлік қозғалысы қарқынды учаскелерде қызмет атқарады.
Мото-патруль құрамында 30 мотоцикл бар. Бұл олардың мобильділігін қамтамасыз етіп, жол қозғалысы ережелерінің бұзылуына жедел ден қоюға мүмкіндік береді.
Алматы қаласы әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаевтың айтуынша, мото-патруль бөлімшелерінің негізгі міндеті — жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құқық бұзушылықтардың алдын алу.
— Мото-патрульдер жол жағдайындағы өзгерістерге жедел әрекет етуге, құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, жолын кесуге, сондай-ақ жол қозғалысына қатысушылар арасындағы тәртіпті арттыруға мүмкіндік береді. Басты мақсатымыз — азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жолдағы мәдениетті қалыптастыру, — деді ол.
Еске салайық, Алматыда «Құқықтық тәртіп» республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы басталды.