Алматы көшелерінің бірі 1 айға жабылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Айнамалы көшесінде инженерлік желілер құрылысына байланысты көлік қозғалысы шектеледі.
Қала әкімдігінің мәліметінше, Алатау ауданындағы «Теректі» шағын ауданында Айнамалы көшесінде (Мартөк көшесінен Орталық көшесіне дейінгі аралықта) су құбыры мен кәріз жүйесінің тарату желілерін салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себепті 3 маусым мен 3 шілде аралығында аталған учаскеде автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.
- Жүргізушілер мен жүргіншілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеру сұралады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін уақытша жол белгілері, бағыттағыштар мен қоршаулар орнатылады, - деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, Астанада Сауран көшесінің бір бөлігі бір айға жабылды.