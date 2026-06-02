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    Алматы көшелерінің бірі 1 айға жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматының Айнамалы көшесінде инженерлік желілер құрылысына байланысты көлік қозғалысы шектеледі.

    Алматыда 2026 жылы қандай көшелер ұзартылады
    Фото: А.Павский/Kazinform

    Қала әкімдігінің мәліметінше, Алатау ауданындағы «Теректі» шағын ауданында Айнамалы көшесінде (Мартөк көшесінен Орталық көшесіне дейінгі аралықта) су құбыры мен кәріз жүйесінің тарату желілерін салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себепті 3 маусым мен 3 шілде аралығында аталған учаскеде автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі.

    - Жүргізушілер мен жүргіншілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, жол қозғалысын ұйымдастырудағы өзгерістерді ескеру сұралады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін уақытша жол белгілері, бағыттағыштар мен қоршаулар орнатылады, - деп хабарлады әкімдіктен.

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    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, Астанада Сауран көшесінің бір бөлігі бір айға жабылды.

    Көше Алматы Алматы облысы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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