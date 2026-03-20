Алматы маңында сирек кездесетін құртқашаш гүлдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Алматыда наурыз айының ортасында ауа температурасы +15°С-қа дейін көтерілді. Танымал фотограф Дмитрий Доценко тауға барып, құртқашаш (ирис) гүлдерінің қалай гүлдегенін түсіріп қайтты.
Ол әсем суреттерін өзінің көпшілік аудиториясымен бөлісті.
— Көктем келді, Алматының тау етегінде құртқашаш гүлдеді. Бұл өте әдемі әрі нәзік гүл, халық арасында оны көк бәйшешек деп атайды, өйткені ол қар ерігеннен кейін алғашқылардың бірі болып шығады, біздің Алатау запырангүлінен кейін бірден гүлдейді, кейде олардың гүлдеу кезеңдері қатар келіп жатады, — дейді фотограф.
Оның айтуынша, ғылыми атауы Колпаковский құртқашашы. Гүлдің түсі ашық көгілдірден қою күлгінге дейін өзгереді.
Колпаковский құртқашашы — сирек кездесетін әрі өте әдемі жабайы өсімдік. Егер тауда осындай құртқашашты көрсеңіз, оларды жұлып алмай, тек суретке түсірген дұрыс, өйткені бұл гүлдер өте нәзік әрі тез жойылып кетуі мүмкін.
Құртқашаш — құртқашаштар тұқымдасына жататын Шығыс және Орталық Еуропада, Сібірде (Солтүстік Азия) өсетін көпжылдық өсімдік.
Қазақстанда кездесетін 19 түрі бар. Олар Республиканың тек солтүстігінде, орманды, далалы аймақтарда кездеседі.
Айта кетелік министр қызғалдақ жұлғандарға қомақты айыппұл қарастырылғанын еске салды.