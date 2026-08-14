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    Алматы мен Алматы облысының басым бөлігінде жарық өшті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласы мен Алматы облысының тұрғындары бір мезетте жарықсыз қалды.

    Өскеменде 5 мыңға жуық абонент жарықсыз қалды
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

     «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ мәліметінше, 2026 жылдың 14 тамызында сағат 14:38-де «KEGOC» АҚ-ға тиесілі 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320 әуе электр желілеріндегі апатқа байланысты жарықты сөнуіне байланысты “АЖК” желілерінде апатқа қарсы қарсы автоматты жүйе іске қосылған. Нәтижесінде Алматы қаласы мен облыстың тұтынушыларына электр энергиясын беру тоқтатылды.

    Алматы қаласының 4 ауданында жарық өшті:

    * Бостандық ауданы;

    * Наурызбай ауданы;

    * Әуезов ауданы;

    * Алатау ауданы.

    Сондай-ақ Алматы облысының келесі аудандарында электр энергиясы жоқ:

    * Жамбыл ауданы;

    * Қарасай ауданы;

    * Еңбекшіқазақ ауданы;

    * Райымбек ауданы;

    * Ұйғыр ауданы;

    * Іле ауданы;

    * Кеген ауданы;

    * Талғар ауданы;

    * Балқаш;

    * Есік;

    Қазіргі уақытта «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ қызметкерлері тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз етуді қалпына келтіру үшін жұмыс істеп жатыр.

    Еске салайық, өткен айда Алматыда аптап ыстықтан электр энергиясы жаппай өшкен болатын.


    Оқиға Энергетика Алматы Жарық
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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