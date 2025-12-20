04:45, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Алматы мен Атырауда ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктер еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 2025 жылғы 20 желтоқсанда Алматы және түнде Атырау қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, бүгін еліміздің басым бөлігінде қар жауады.