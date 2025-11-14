KZ
    14:10, 14 Қараша 2025

    Алматы мен Шымкент арасындағы жол төрт жолақты болды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысында Ұзынағаш — Отар автожолының ресми ашылуы өтті.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Алматы мен Шымкентті байланыстыратын автожолдың осы бөлігі ғана бұрын екі жолақты болған. Қазір оның 42 шақырымы толықтай жаңартылып, төрт жолаққа дейін кеңейтілді.

    Енді екі мегаполис арасындағы жол жүргізушілер үшін ыңғайлы бола түспек.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    «Ұзынағаш — Отар» автожолының ресми ашылуы салтанатына Көлік вице-министрі Мақсат Қалиақпаров қатысты. Ол құттықтау сөзінде жобаның маңызын атап өтті.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Бүгін ауқымды жоба жүзеге асырылып отыр. «Ұзынағаш — Отар» жолы — транзиттік дәліз, яғни «Батыс Қытай» — «Батыс Еуропа» бағытының бір бөлігі. Оның өңіраралық маңызы да бар. Биыл Қазақстан бойынша 13 мың шақырым жолда жөндеу және қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді. Бұл — Мемлекет басшысының көлік-транзиттік мемлекетке айналу туралы тапсырмасы аясында атқарылып жатқан жұмыс. Қытай мен Еуропа арасында Қазақстан арқылы өтетін жүк тасымалы жыл сайын 30-35 пайызға өсіп келеді, — деді вице-министр.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Салтанатты рәсімде қозғалысты бастау батырмасы басылып, жаңа жол арқылы 15 көліктен тұратын автоколонна жүріп өтті. 

    Сонымен қатар іс-шара барысында жобаны іске асыруға ерекше үлес қосқан жұмысшылар марапатталды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Көлік министрлігінің мәліметінше, «Ұзынағаш — Отар» күре жолында құрылыс-монтаждау жұмыстары 2024 жылы сәуір айында басталған.

    Басты мердігер — түркиялық «KLV INSAAT A.S» компаниясы. Жобаны жүзеге асыруға 163 бірлік техника, 290 маман жұмылдырылды.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Одан бөлек екі асфальт-бетон зауыты мен төрт жол-құрылыс басқармасы жұмыс істеді.

    Ал Алматы облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы Ермек Баймұхамбетовтың айтуынша, бұрын аталған жол аумағы екі жолақты болған соң мұнда жиі жол апаты болады. 

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Автожол кеңейтілгеннен кейін алдағы уақытта бұл көрсеткіш төмендеуге тиіс. 

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Еске салайық, Алматы облысында республикалық маңызы бар тағы бір автожол — Қонаев-Күрті жолының құрылысы жүріп жатыр.

    Оның ашылуы 2025 жылдың желтоқсан айына жоспарланған.

    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Фото: Александр Павский / Kazinform

     

    Тегтер:
    Аймақ Жол құрылысы Инфрақұрылым Алматы облысы Жол
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
