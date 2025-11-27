KZ
    Алматы мен тағы 6 қалада ауа сапасы нашарлайды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.  

    ауа сапасы
    Фото: Gazeta.uz

    — 2025 жылғы 27 қарашада Алматы, Қызылорда, Атырау, Шымкент, Ақтөбе, Орал, Жезқазған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болады, — делінген хабарламада.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

    Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

