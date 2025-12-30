KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    14:53, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы метрополитені мереке күндері қалай жұмыс істейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Демалыс және мереке күндері Алматы метрополитені жолаушыларды қалыпты режимде тасымалдайды. 

    Алматы метрополитені
    Фото: Алматы метрополитені

    «Алматы қаласының метрополитенінің» баспасөз қызметі атап өткендей, жұмыс уақыты — таңғы 06:20–дан түнгі 00:00–ге дейін болады.

    — 1-5 қаңтар аралығында мерекелік күндерге және жолаушылар санының өзгеруіне байланысты пойыздар қозғалысының аралығы 12 минут болады. Жолаушылардан сапарын жоспарлау кезінде осы ақпаратты ескеруді сұраймыз және түсіністік танытқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Алматы метросының жаңа желілерін салуға шетелдік мердігерлер шақырылуы мүмкін екені айтылды.

     

    Демалыс Алматы Мереке Метро Жолаушы
    Айнұр Тумакбаева
