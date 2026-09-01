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    Алматы метросын жарты күнде 40 мыңға жуық жолаушы қолданған

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бүгін, 1 қыркүйекте Алматы метросында ұзын-сонар кезек байқалды.

    Алматы метросын жарты күнде 40 мыңға жуық жолаушы қолданған
    Фото: видеодан алынған скрин

    Метрополитен бекеттерінің кіреберісіндегі адамдар кезегінің бейнежазбалары әлеуметтік желіде тарап жатыр. Кадрлардан жолаушылар көптігінен пойыздарға кіріп-шығу қиындағанын көруге болады.

    Сондай бейнежазбалардың бірі Бауыржан Момышұлы бекетінде түсірілген.

    Алматы метрополитені аталған жағдайға қатысты түсініктеме берді.

    Ресми мәліметке сәйкес, 1 қыркүйекте түске дейін метро пойыздары 40 мыңға жуық жолаушыны тасымалдаған.

    – Жаңа оқу жылының алғашқы күнінде Алматы метросында жолаушылар ағыны артты. 1 қыркүйек күні сағат 06:20 дан 15:00-ге дейін 40 мыңға жуық жолаушы тасымалданды. Оқу жылының басталуына байланысты метро жұмысы күшейтілген режимде ұйымдастырылды. Таңғы және кешкі қарбалас уақытта пойыздар арасындағы интервал 3 минут 27 секундқа дейін қысқартылды, – деп хабарлады метро баспасөз қызметі.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы әкімдігі қыркүйекте көлік жүктемесінің артуына байланысты бірқатар шара қабылданғанын атап өтті.

     

    Қоғамдық көлік Алматы Қоғам Метро
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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