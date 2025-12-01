KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:15, 01 Желтоқсан 2025

    Алматы метросында 14 жылда 200 млн жолаушы тасымалданған

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімдігі қаладық метрополитен 14 жыл ішінде 200 000 000 жолаушыға қызмет көрсеткенін хабарлады.

    Более 200 млн пассажиров: метрополитен Алматы отмечает 14-летие
    Фото: Алматы қаласы метрополитені

    Қала әкімдігінің мәліметінше, күн сайын метро қызметін 120 мыңнан астам адам пайдаланады. Оның үздіксіз жұмысын 1 500-ден астам маман қамтамасыз етеді.

    — Бүгін метрополитеннің іске қосылғанына 14 жыл толды. Осы уақыт ішінде ол қаланың негізгі көлік түрлерінің біріне айналып, жолаушыларға жылдам, қауіпсіз және қолайлы қатынауды қамтамасыз етіп келеді, — деп хабарлады әкімдіктен.

    Сондай-ақ қала басшылығы жаңа «Қалқаман» метро бекетінің құрылысы аяқталуға жақын екенін хабарлады.

    Еске салайық, биыл Алматы метросы бір күнде тасымалданған жолаушылар саны бойынша рекорд жаңартты. Алматыда «Қайрат» — «Реал Мадрид» матчы өткен күні 142 932 жолаушы тасымалдады.

