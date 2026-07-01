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    Алматы метросында бірқатар затты алып кіруге тыйым салынды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы метросында жекелеген қозғалыс құралдарын алып кіруге және тасымалдауға қатысты жаңа шектеулер күшіне енді.

    Алматы метрополитені
    Фото: Алматы метрополитені

    Алматы метрополитенінің әкімшілігі 2026 жылдың 23 маусымындағы № 519 бұйрыққа сәйкес, жолаушылар мен метрополитен қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында кейбір қозғалыс құралдарын алып кіруге және тасымалдауға тыйым салынғанын хабарлады. Олар:

    • электрлі велосипедтер;
    • электрлі самокаттар;
    • велосипедтер (балалар велосипедтерін қоспағанда);
    • роликті тақталар (скейтбордтар);
    • электрлі монодөңгелектер (моноциклдер) және өзге де осыған ұқсас қозғалыс құралдары.

    Шектеу қолданылмайды:

    • қапқа салынған жиналмалы электрлі емес велосипедтерге;
    • қапқа салынған жиналмалы электрлі емес өзге де осыған ұқсас қозғалыс құралдарына;
    • балалар арбаларына;
    • мүгедектердің кресло-арбаларына.

    — Енгізілген шектеулерге түсіністікпен қарап, метрополитенді пайдалану қағидаларын сақтауларыңызды сұраймыз, — деп хабарлады метро баспасөз қызметі.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы метросында колледж студентінен оқ-дәрі табылды.

    Алматы Қоғам Метро Самокат Жолаушы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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