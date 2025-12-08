Алматы облысы құрылыс басқармасының басшысы ауысты
АСТАНА. KAZINFORM — Жасұлан Оңалбаев Алматы облысы құрылыс басқармасын басқарады, деп хабарлайды Алматы облысының әкімдігінің баспасөз қызметі.
— Алматы облысы әкімінің өкімімен Жасұлан Чералыевич Оңалбаев 2025 жылғы 8 желтоқсаннан бастап Алматы облысы құрылыс басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды, — делінген хабарламада.
Жасұлан Оңалбаев 1988 жылы туған, білімі жоғары. 2010 жылы Қ.И.Сәтбаев атындағы Казақ ұлттық техникалық университетін «құрылыс» мамандығы, 2016 жылы М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін «құқықтану» мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 2010 жылы «АкТал ЭнергоСервисСтрой» ЖШС-ның бас инженері болып бастаған.
Әр жылдары «СагиСтройГрупп» ЖШС директорының орынбасары, Алматы облысы Іле ауданының сәулет және қалақұрылыс бөлімінің жетекші маманы, бас маманы, КазЦИК ауылдық округінің әкімі, Ащыбұлақ ауылдық округінің жетекші маманы, округ әкімі, Алматы облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының бөлім басшысы, басқарма басшысының орынбасары лауазымдарын атқарған.
2025 жылдың қаңтар айынан бастап Алматы облысы жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы басшысының орынбасары лауазымында қызмет етті.
