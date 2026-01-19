Алматы облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасының басшысы ауысты
АСТАНА. KAZINFORM — Асыл Ваисов Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына жетекшілік етеді, деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасөз қызметі.
— Алматы облысы әкімінің міндетін атқарушының өкімімен Асыл Нұралыұлы Ваисов 2026 жылғы 19 қаңтардан бастап Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды, — делінген хабарламада.
Асыл Нұралыұлы 1979 жылы туылған, білімі жоғары, 2001 жылы Қазақтың мемлекеттік аграрлық университетін «бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы, 2005 жылы Орталық Азия Университетін «құқықтану» мамандығы бойынша бітіріп, 2023 жылы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде «іскерлік әкімшілік жүргізу» мамандығы бойынша магистр дәрежесін алған.
Еңбек жолын 2002 жылы Қаржы полиция органының қызметкері болып бастаған.
Әр жылдары «Рос Каз Секьюрити» ЖШС директорының орынбасары, директоры, «Арлан GROUP Секьюрити» ЖШС-ның директоры, Талғар ауданы кәсіпкерлік бөлімінің бас маманы, Панфилов ауылдық округінің әкімі, Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің орынбасары лауазымдарын атқарған.
2022 жылдың тамыз айынан бастап Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы лауазымында қызмет етті.
