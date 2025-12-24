Алматы облысына Даниядан 1 мыңға жуық Голштин-Фриз сиырлары жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Бірінші рет шетелден аймаққа әуе көлігі арқылы 956 жоғары өнімді «Голштин-Фриз» және «Джерси» ірі қара мал жеткізілді.
Буаз сиырлар Алматы халықаралық әуежайы арқылы жеткізіліп, Талғар ауданындағы «Алматинский племенной завод» өндірістік кооперативінің базасына орналастырылды. Бұл шаруашылық бірнеше жыл бойы сүтті мал шаруашылығын дамыту және сүт өндірісін ұлғайту бағытында жүйелі және жоспарлы жұмыс жүргізіп келеді.
Қазір кооперативте 2 593 асыл тұқымды ірі қара мал бар. 2025 жылдың 11 айының қорытындысы бойынша кәсіпорында 7 420 тонна сүт өндірілді, ал бір сиырға шаққандағы орташа өнімділік 4 230 келі болды, бұл көрсеткіш малдарды ұстау және азықтандыруда қолданылатын технологиялардың тиімділігін дәлелдейді.
2025 жылы Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін тарату бағдарламасы аясында кооператив 3,5 млрд теңге мөлшерінде жеңілдікпен несие алды, бұл саудаға арналған сүт фермерлік шаруашылығын кеңейту бойынша ауқымды инвестициялық жобаны жүзеге асыруға мүмкіндік берді.
Ағымдағы жылдың желтоқсанында жоба аясында Ресей Федерациясынан 443 ірі қара мал жеткізілді, оның ішінде 152 «Голштин-Фриз» асыл тұқымды сиыр және 291 «Джерси» сиыры бар. Сонымен қатар, Дания Корольдігінен қосымша 513 асыл тұқымды ірі қара жеткізілді, оның ішінде 161 «Джерси» және 352 «Голштин-Фриз» тұқымдары бар.
— Жобаны толық жүзеге асыру Талғар ауданында сүт өндірісін екі есе арттыруға, ал Алматы облысы бойынша сүт өнімдерінің өндірісі мен жеткізілімін 20%-ға ұлғайтуға мүмкіндік береді. Болашақта «Алматинский племенной завод» шетелден сатып алынатын асыл тұқымды бұзаулардың жалпы санын 2 000-ға жеткізуді жоспарлап отыр, — делінген хабарламада.
Тағы да жоспарланып отырған бірнеше партия асыл тұқымды ірі қара мал өңірде сүтті мал шаруашылығын тұрақты дамытуға мүмкіндік береді.
Бұдан бұрын Қазақстанда сиыр тұқымын эмбрион деңгейінде асылдандыратын зертхана ашылуы мүмкін екенін жазған едік.