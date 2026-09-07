Алматы облысында құрғақ шөп пен қамыс өрті толық сөндірілді
ҚОНАЕВ. KAZINFORM - Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында, Нұрлы ауылынан шамамен 20 шақырым жерде, Іле өзенінің маңындағы ашық аумақта құрғақ шөп пен қамыс жанған, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
-Өртті сөндіру жұмыстары батпақты әрі жетуі қиын жер бедеріне, сондай-ақ өрт ошағына апаратын жолдардың болмауына байланысты қиындады. Өрт сөндіру және ауыр техниканың өрт ошағына жетуін қамтамасыз ету үшін кірме жол салынды. Оқиға орнында ТЖМ қызметкерлері, Шелек орман шаруашылығының мамандары және «Қазавиаспас» АҚ тікұшақтарының экипаждары жұмыс істеді,-делінген хабарламада.
Өртті сөндіруге барлығы 90-ға жуық адам, 30 - дан астам техника және «Қазавиаспас» АҚ екі тікұшағы жұмылдырылды. Әуе кемелері 55 рет су төкті.
110 гектар аумақты шарпыған өрт толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Осыған дейін ШҚО-да 20 гектарға жайылған орман өрті оқшауланғаны туралы жаздық.