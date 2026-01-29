Алматы облысында автобус пен көлік соқтығып, бір адам мерт болды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысында жол-көлік оқиғасынан бір адам мерт болды.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты Алматы – Винсовхоз – Чапай автожолының 15-шақырымында болған. Chevrolet Nexia автокөлігін басқарған 24 жастағы жүргізуші рульді игере алмай, қарсы бағытқа шығып кетіп, алдымен автобуспен, кейін Chery Tiggo автокөлігімен соқтығысқан.
- Жол-көлік оқиғасы салдарынан Chevrolet Nexia жүргізушісі алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Оның екі жолаушысы, сондай-ақ Chery Tiggo автокөлігінің жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен медициналық мекемеге жеткізілді, - деп хабарлады департаменттен.
Полиция бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазір болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
