    23:05, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматы облысында автобус пен көлік соқтығып, бір адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысында жол-көлік оқиғасынан бір адам мерт болды.

    Алматы
    Фото: Kazinform

    Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты Алматы – Винсовхоз – Чапай автожолының 15-шақырымында болған. Chevrolet Nexia автокөлігін басқарған 24 жастағы жүргізуші рульді игере алмай, қарсы бағытқа шығып кетіп, алдымен автобуспен, кейін Chery Tiggo автокөлігімен соқтығысқан.

    - Жол-көлік оқиғасы салдарынан Chevrolet Nexia жүргізушісі алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Оның екі жолаушысы, сондай-ақ Chery Tiggo автокөлігінің жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен медициналық мекемеге жеткізілді, - деп хабарлады департаменттен.

    Полиция бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғады. Қазір болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін Астанадағы жол апатынан екі адам қаза тапты.

     

    Досбол Атажан
    Автор
