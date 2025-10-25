KZ
    21:45, 25 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысында Республика күніне орай дрон-шоу ұйымдастырылды.

    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Алматы облысы әкімдігінің мәліметінше, Қонаев қаласында Республика күніне орай алғаш рет ауқымды дрон-шоу өтті. Орталық алаңға жиналған 15 мыңға жуық адам аспанды жарық пен әуенге толтырған ерекше көріністі тамашалады.

    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Көкке көтерілген 550 дрон ел тарихын, бірлігін және рухын айшықтаған әсерлі көріністерді ұсынды. Шоудың ең шарықтау шегі — дрондар арқылы Әнұранының сөздері аспанда жарқырап жазылуы болды.

    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Дрон-шоу барысында аспанда еліміздің басты рәміздері мен бейнелері пайда болды: Қазақстан картасы, мемлекеттік ту, домбыра мен нота, «Алтын адам», барыс, алма және «25 қазан — Республика күні» деген жазу. Сондай-ақ «Заң мен тәртіп — Закон и порядок» деген композиция мен «Қонаев қаласы» деген жазуды бейнеледі.

    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі

    Мерекелік кеш концертпен жалғасты. Сахнада Хансұлтан, Мөлдір Әуелбекова, Қуандық Рахым, Асылбек Енсепов, Esko, Ray, Нұрсұлтан Нұрбердиев, Il Canto квартеті және танымал әртістер өнер көрсетті.

    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды
    Фото: Алматы облысы әкімдігі
    Алматы облысында дрон-шоуға 15 мың адам жиналды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін Алматы облысында алғаш рет ауқымды дрон-шоу өтетінін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Дрон Алматы Мереке Республика күні
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
