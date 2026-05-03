Алматы облысында екі қылмыстық топ ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысының Қарасай және Ұйғыр аудандарында полиция қызметкерлері екі қылмыстық топты ұстады.
Қаскөйлердің алдын ала дайындалған тәсілмен әрекет еткені анықталды: олар далалы аймақта еркін жайылып жүрген қараусыз малды таңдап, оларды жақын маңдағы трассаларға айдап, сол жерде күтіп тұрған жүк көлігіне тиеген.
Одан кейін ұрланған малды көршілес аудандарға тасымалдап, жергілікті тұрғындарға сатқан. Қазіргі уақытта ұсталғандардың 7 миллион теңгеден астам сомаға бағаланған 69 бас ұсақ малды, сондай-ақ шамамен 20 миллион теңге тұратын 43 бас ірі қараны ұрлауға қатысы бары дәлелденді. Барлық күдікті қамауға алынды.
— Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мал ұрлағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ауыл шаруашылығы жануарларының иелерін қауіпсіздік мәселесені ерекше назар аударуға шақырамыз: малды таңбалау жұмыстарын жүргізіп, мүмкіндігінше жайылымды бақылауды қамтамасыз ету қажет, — деді ІІМ.
Айта кетелік Түркістан облысында 1 мың малды заңсыз шекара асырмақ болған топ ұсталған еді.