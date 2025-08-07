13:50, 07 Тамыз 2025 | GMT +5
Алматы облысында ерлі-зайыпты зейнеткерді өлтіруі мүмкін күдікті іздестіріліп жатыр
ҚОНАЕВ. KAZINFORM - Бұл туралы Алматы облысының полиция департаменті хабарлады.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, Талғар ауданында тұратын егде жастағы ерлі-зайыптының өліміне байланысты қылмыстық іс қозғалды.
- Күдіктінің кім екені анықталды. Оны ұстауға бағытталған жедел-іздестіру шаралары кешені жүргізіліп жатыр. Іске байланысты тәжірибелі мамандары бар арнайы жедел-тергеу тобы құрылды, - деп хабарлады департаменттен.
Күдікті туралы мәлімет пен оның суреті әлеуметтік желілерде жарияланды.
