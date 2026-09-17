Алматы облысында қоқыс полигонындағы өрт оқшауланды
АСТАНА. KAZINFORM — Қарасай ауданындағы Іргелі ауылдық округі, Көксай ауылының маңындағы заңсыз қоқыс полигонында қоқыс жанған, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
— Өрт аумағы 400 шаршы метрді құрады. Өрт оқшауланды. Оқиға орнында үздіксіз су беру ұйымдастырылып, арнайы техниканың көмегімен аумақты қалпына келтіру және өрт ошақтарын топырақпен көму жұмыстары жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада.
Ведомство мәліметінше, қазір өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр.
Осыдан бұрын Ақтөбеде қоқыс полигонынан өрт шыққанын жазғанбыз.