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    Алматы облысында қоқыс полигонындағы өрт оқшауланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қарасай ауданындағы Іргелі ауылдық округі, Көксай ауылының маңындағы заңсыз қоқыс полигонында қоқыс жанған, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

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    Фото: СҚО ТЖМ

    — Өрт аумағы 400 шаршы метрді құрады. Өрт оқшауланды. Оқиға орнында үздіксіз су беру ұйымдастырылып, арнайы техниканың көмегімен аумақты қалпына келтіру және өрт ошақтарын топырақпен көму жұмыстары жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада.

    Ведомство мәліметінше, қазір өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр.

    Осыдан бұрын Ақтөбеде қоқыс полигонынан өрт шыққанын жазғанбыз.

    Оқиға Өрт Төтенше оқиғалар, апаттар Алматы облысы
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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