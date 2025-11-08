Алматы облысында сібір жарасы көмілген қорым үстінде үйлер салынып жатыр ма
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының әкімдігі Байсерке ауылының тұрғындары үшін сібір жарасының қаупі жоқ екенін мәлімдеді.
Екі ай бұрын Байсерке ауылының тұрғындары өз үйлері бұрын сібір жарасына шалдыққан жануарлар көмілген аумақта салынуы мүмкін екенін білген. Бұл жағдай ауыл тұрғындары арасында алаңдаушылық туғызды.
Облыс әкімдігінің мәліметінше, Іле ауданы Байсерке ауылында сібір жарасына қатысты бір қорым расымен де бар. Бірақ аталған қорым жеке меншік жер телімінде - «Транспетролеум» ЖШС аумағында орналасқан. Архив деректеріне сәйкес, мұнда 1958 жылы бір ірі қара мал, ал 1968 жылы екі жылқы жерленген.
Нысанның айналасында радиусы 1000 метр болатын санитарлық-қорғау аймағы белгіленген. Аталған аймақ Байсерке ауылының бір бөлігін және Талғар ауданына қарасты Кіші Байсерке ауылының кейбір жер телімдерін қамтиды.
- Санитарлық-қорғау аймағына кіретін тұрғын үйлер мен басқа да нысандарды көшіру немесе бұзу мәселесі қарастырылып жатқан жоқ. Қазіргі уақытта, жергілікті тұрғындарға ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ, - деп хабарлады әкімдіктен.
Мәселені жан-жақты зерделеу және қажетті шараларды анықтау мақсатында аудан әкімінің өкімімен жұмыс тобы құрылған. Оның құрамына аудандық ветеринариялық инспекция мен ветеринария бөлімі, санитариялық-эпидемиологиялық бақылау бөлімі, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімдерінің өкілдері, сондай-ақ «Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария институты» ЖШС-ның ғылыми кеңесшілері, ауылдық округ әкімдігі мен ауыл белсенділері енді.
- Қазіргі уақытта жұмыс тобы ғылыми мамандармен бірлесіп зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Топ екі отырыс өткізіп, онда қорымның нақты орналасқан жерін анықтау, санитарлық-қорғау аймағын нақтылау және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзірленді. Архивтік құжаттар мен жиналған деректер талдануда. Қорым мен оның санитарлық-қорғау аймағына қатысты түпкілікті шешім алдағы бір ай ішінде жұмыс тобының қорытынды отырысында қабылданады. Нәтижесінде тиісті шаралар белгіленеді, - деп хабарлады әкімдіктен.
Сонымен қатар Іле ауданы әкімінің 2016 жылдың 8 сәуіріндегі «Аудан аумағындағы сібір жарасы қорымдарының орындарын анықтау туралы» шешіміне тиісті өзгерістер енгізілмек.
