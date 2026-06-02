Алматы облысында тұрғын психотроптық зат дайындап жатқан жерінде ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қауіпсіздік комитеті синтетикалық есірткі өндіретін жасырын зертхананың қызметін тоқтатты.
Алматы облысында психотроптық заттарды дайындап жатқан жерінде Қазақстан азаматы ұсталды.
Тінту барысында 3 кг психотроптық «а-PVP» заты, кристалдану сатысындағы 15 кг өнім, 700 литр прекурсорлар мен зертханалық жабдықтар тәркіленген.
Қылмыстық кодекстің 297-1-бабының 3-бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Сот санкциясымен ұсталған адамға қатысты «күзетпен ұстау» бұлтартпау шарасы таңдалды.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Айта кетейік, Шымкентте психотроптық заттармен ұсталған күдікті қамауға алынды.