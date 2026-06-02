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    Алматы облысында тұрғын психотроптық зат дайындап жатқан жерінде ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қауіпсіздік комитеті синтетикалық есірткі өндіретін жасырын зертхананың қызметін тоқтатты.

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    Фото: ҰҚК

    Алматы облысында психотроптық заттарды дайындап жатқан жерінде Қазақстан азаматы ұсталды.

    Тінту барысында 3 кг психотроптық «а-PVP» заты, кристалдану сатысындағы 15 кг өнім, 700 литр прекурсорлар мен зертханалық жабдықтар тәркіленген.

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    Фото: ҰҚК

    Қылмыстық кодекстің 297-1-бабының 3-бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.

    Сот санкциясымен ұсталған адамға қатысты «күзетпен ұстау» бұлтартпау шарасы таңдалды.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    Айта кетейік, Шымкентте психотроптық заттармен ұсталған күдікті қамауға алынды.

    Есірткімен күрес Қылмыс ҚР ҰҚК
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар