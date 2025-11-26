KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:58, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматы облысында үш балықшыға оқ атқан азамат 15 жылға сотталды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында Т.-ға қатысты ҚК-нің 24-бабының 3-бөлігі (қылмысқа оқталу) және 99-бабының 2-бөлігінің 1 тармағы (адам өлтіру) бойынша қылмыстық іс қаралды.

    Қарағандыда аға уәкілетті өкіл азаптау іс-әрекеттері үшін сотталды
    Фото: freepik.com

    Облыстық сот мәліметіне сәйкес, 2024 жылдың 26 қазанында Т. есімді азамат Қонаев–Бақанас автожолының 26-шақырымында орналасқан «Ш» шаруа қожалығы аумағында спирттік ішімдік ішіп, шамамен 22:00-де Іле өзенінің жағасына барған. Сол жерде балық аулап отырған У., Д. және К.-ны көріп, олардың бағытына мылтықтан бірнеше рет оқ атқан.

    Нәтижесінде жәбірленушілер әртүрлі дәрежедегі жарақаттар алған. Алайда медициналық көмектің арқасында олар аман қалған.

    - Сот Т-ның іс-әрекеттерін ҚК-нің 24-бабының 3-бөлігі мен 99-бабының 2-бөлігі 1 тармағына сәйкес саралап, қылмысты алкогольдік масаң күйде жасауын жауаптылықты ауырлататын жағдай деп таныды. Сот үкімімен Т. 15 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жаза тағайындалды, - деп хабарлады соттан.

    Үкім заңды күшіне енген жоқ.

    Еске салайық, бүгін апелляциялық сот «Дикий Арманның» үкімін өзгеріссіз қалдырды.

    Тегтер:
    Сот Алматы Қылмыс Алматы облысы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар