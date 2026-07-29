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    Алматы облысында жаңартылған теміржол стансасы пайдалануға берілді

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысы Жамбыл ауданында теміржол бекеті жаңғыртудан өтті.

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    Фото: Жамбыл ауданы әкімдігі

    Жамбыл ауданы әкімдігінің мәліметінше, толықтай жаңартылған Қазыбек бек теміржол станциясы бүгін пайдалануға берілді. Тапсырыс беруші - «Қазақстан темір жолы» АҚ» ҰК, ал мердігер ұйым - «Кернеу К» ЖШС.

    Жаңғырту барысында станция ғимараты 82 шаршы метрден 214 шаршы метрге дейін кеңейтілген.

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    Фото: Жамбыл ауданы әкімдігі

    - Жолаушылардың жайлылығы мен қауіпсіздігін арттыруға бағытталған кешенді құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді. 

    Вокзал ғимаратының қасбеті мен ішкі бөлмелері жаңартылып, инженерлік желілер, жылыту, сумен жабдықтау және электрмен қамту жүйелері жаңғыртылды, - деп хабарлады аудан әкімдігі.

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    Фото: Жамбыл ауданы әкімдігі

    Сонымен қатар станция заманауи талаптарға сай жабдықталып, жолаушылар үшін қолайлы күту аймақтары ұйымдастырылған. Навигациялық жүйе жетілдіріліп, жүріп-тұруы шектеулі азаматтар үшін қолжетімді орта қалыптастырылды.

    Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында Жақсы теміржол вокзалының ғимаратын реконструкциялау жұмыстары аяқталды.

    Құрылыс Алматы облысы Вокзал
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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