KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:14, 26 Қазан 2025 | GMT +5

    Алматы облысында жарты сағатта жолды ашуға мүмкіндік беретін асфальт төселді

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысында жаңа жолы жабыны тексеріліп жатыр.

    Алматы облысында жарты сағатта жолды ашуға мүмкіндік беретін асфальт төселді
    Фото: Досбол Атажан/Kazinform

    ҚазАвтожол Алматы облыстық филиалының мәліметінше, «Алматы – Шелек – Хоргос» автожолының 31–32 шақырымында эксперименттік жол жабындысы салынды.

    – Оның ерекшелігі жұқалығы 1,2-1,5 см, өте төзімді. Сондай-ақ жабынды төселгеннен кейін небәрі 30 минуттан соң жол қозғалысын қайта ашуға мүмкіндік болады. Жоба облыс әкімдігі, «Қазавтожол» ҰК» АҚ және қытайлық компанияның бірлескен жұмысы нәтижесінде жүзеге асырылды, - деп хабарлады компаниядан.

    Еске салайық, бұған дейін «Алматы-Бішкек» автомобиль жолының 19-27 км (Қаскелең — Үлкен Алматы автомобиль айналма жолы) учаскесін күрделі жөндеу, жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқанын жазғанбыз. Жоба аясында қозғалыс жолақтарын 4-тен 8-ге дейін кеңейту, «таға» типті екі көлік айрықтары, сондай-ақ жерүсті жаяу жүргіншілер өткелі құрылысы қарастырылған.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Алматы Қонаев Алматы облысы Жол
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар