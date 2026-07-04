Алматы облысында жоғалған үш балықшы аман-есен табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысында бірнеше күннен бері іздестірілген үш балықшы аман-есен табылды, деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігі.
Ведомствоның мәліметінше, 112 пультіне ер адамдардың бірінің жұбайы хабарласып, олардың 1 шілде күні Бартоғай – Ассы үстірті – Түрген бағытымен балық аулауға кеткенін, содан бері байланысқа шықпағанын және белгіленген уақытта оралмағанын жеткізген.
Іздестіру-құтқару жұмыстарына ТЖМ күштері мен құралдары, жедел-құтқару жасағының қызметкерлері, «Барыс» республикалық жедел-құтқару жасағының мамандары, кинологиялық есептоп және ұшқышсыз ұшу аппараты жұмылдырылды.
- Іздестіру барысында ер адамдар Ассы шатқалы жағынан автокөлікпен өздігінен шыққаны анықталды. Оларға медициналық көмек қажет болмаған, - делінген ақпаратта.
Айта кетейік, Астанада жоғалған адамдарды іздеуге дрондар қолданылып жатыр.