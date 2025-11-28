KZ
    Алматы облысындағы «Барыс» базарының 30 пайызы мемлекетке қайтарылған

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысында «Барыс» базарын толық мемлекет меншігіне қайтару бойынша жұмыс жүріп жатыр.

    2026 жылдан бастап Алматыда жаңармаған базарлардың жұмысы тоқтайды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қарасай ауданы прокуратурасы қазіргі уақытта автокөлік базарының 11 гектар аумағы, яғни 30 пайызы мемлекет иелігінде екенін мәлімдеді. Қалған 25,5 гектар жер учаскесінің меншік иесі — «Auto market Karasay» ЖШС.

    — Қарасай аудандық сотының шешімімен «Барыс» автокөлік базарының 36,5 га аумағынан 11 га бөлігі мемлекет меншігіне қайтарылды. Қалған бөлігін мемлекет меншігіне қайтару бойынша аудан прокуратурасымен сотқа талап арыз жолданды, — делінген прокуратура мәлімдемесінде.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Алматы қаласына жақын орналасқан «Барыс» автокөлік базарының болашағына қатысты пікір білдірді.

    — Егер біз істі жеңіп, 36 гектардан астам жер телімін облыс қарамағына қайтара алсақ, бұл жерде өнеркәсіптік индустриялық аймақ құру жоспарда бар, — деді ол.

    2023 жылы сот «Барыс» автокөлік базарының жер учаскелерін сатып алу-сату шартын жарамсыз деп таныған болатын.

     

