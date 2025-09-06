Алматы облысындағы қамыс өрті толықтай сөндірілді
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Өрт аумағы шамамен 7 гектарды құрады.
Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлерінің жедел және келісілген іс-әрекетінің арқасында өрттің тұрғын үй секторына таралуының алдын алуға мүмкіндік туды. Қабылданған шаралар нәтижесінде 50 жеке тұрғын үй құтқарылды. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ.
Төтенше жағдайлар министрлігінің «Қазавиапас» тікұшағы барлығы 36 тоннаға жуық 12 нысаналы су тамшысын шашты. Бұл қызыл жалынды тез локализациялауға және оттың қарқындылығын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік берді.
Өртті сөндіруге жеке құрамның 40-қа жуық қызметкері, 9 техника, Төтенше жағдайлар министрлігінің «Қазавиаспа» тікұшағы қатысты.
Еске сала кетейік, бұған дейін Алматы облысындағы қамыс өртін сөндіруге тікұшақ жұмылдырылғанын жазған едік.