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    Алматы облысындағы республикалық жолдың бір бөлігінде 1 айға қозғалыс шектеледі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтЖол» компаниясы көлік жүргізушілеріне үндеу жасады.

    Жол төсемін жөндеу: Мәңгілік Ел даңғылы мен Керей, Жәнібек көшелерінің бір бөлігі жабылады
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    Ресми мәліметіке сәйкес, Алматы облысындағы республикалық маңызы бар «Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченск» автомобиль жолының 19+300 шақырымындағы көпірде жөндеу жұмыстарының жүргізіледі. Осыған байланысты биыл 30 шілдеден 25 тамызға дейін аталған учаскеде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

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    Фото: ҚазАвтоЖол

    - Осы кезеңде көлік қозғалысы айналма жолдар арқылы ұйымдастырылады. Жүргізушілерден жол жүру бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілген қозғалыс сызбасын сақтауды сұраймыз, - делінген хабарламада.

    Еске салайық, Алматыда «Шымбұлаққа» апаратын Медеу – Тұйықсу жолында көлік қозғалысы төрт айға шектелді.

    Сондай-ақ Алматының Жандосов көшесінде көлік қозғалысына 2 апта шектеу енгізілді.

    Көше Алматы Алматы облысы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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