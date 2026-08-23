KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Алматы облысының әкімі Құрылтай депутаттарын сайлауда дауыс берді

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Қонаев қаласындағы № 949 сайлау учаскесінде дауыс берді. Өңір басшысы өз таңдауын жасаған соң, журналистерге сайлау барысы туралы айтып берді. 

    Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Құрылтай депутаттарын сайлауда дауыс берді
    Фото: Алматы облысының ӨКҚ

    — Бүгін — еліміз үшін маңызды саяси күн. Мен де Алматы облысының тұрғыны әрі Қазақстан азаматы ретінде тіркелген сайлау учаскеме келіп, өз таңдауымды жасадым. Жалпы біздің өңірде миллионнан астам азамат дауыс беруге құқылы. Бүгін облыста 683 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Сайлаушыларға қажетті жағдайдың бәрі жасалған, — деді Алматы облысының әкімі. 

    Сондай-ақ ол бүгінгі сайлау нәтижелері еліміздің одан әрі дамуына оң әсер ететініне сенім білдірді. Бұл өзгерістер Қазақстан үшін жаңа әрі маңызды кезең екеніне тоқталды.

    Марат Сұлтанғазиев
    Фото: Алматы облысының ӨКҚ

     

    — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз Жолдауында бұл сайлау ұлт тағдырына тікелей әсер ететін тарихи оқиға екенін атап өтті. Саяси шара қоғамдық диалогты жаңа деңгейге көтеріп, еліміздің болашағын бірге айқындауға мүмкіндік береді, — деді өңір басшысы.

    Айта кетейік, бүгін сағат 07:00–ден бастап Алматы облысында 683 сайлау учаскесі жұмысын бастады. Сайлау барысын отандық және халықаралық байқаушылар бақылап отыр. 

    Құрылтай Сайлау-2026 Марат Сұлтанғазиев Алматы облысы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар