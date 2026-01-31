Алматы облысының Мәдениет басқармасына жаңа басшысы тағайындалды
ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысы Мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы болып Ануар Үмбеталиев тағайындалды.
Жаңа ведомство басшысы 1985 жылы дүниеге келген, білімі жоғары. 2007 жылы Қазақ қатынас жолдары университетін бітірген, ал 2017-2019 жылдар аралығында «Қайнар» академиясында «Экономика» мамандығы бойынша білім алған.
Облыс әкімдігінің мәліметінше, ол кейінгі үш жыл бойы облыстық «Халық шығармашылығы» орталығын басқарып, өңірдің мәдени әлеуетін дамытуға және шығармашылық бастамаларды қолдауға бағытталған бірқатар жобаларды жүзеге асырған.
2017-2022 жылдары «Алматы қаласының музейлер бірлестігі» директорының орынбасары, кейін директоры қызметтерін атқарған. 2022-2023 жылдары Алматы облысының музейлер бірлестігін басқарды.
Еске салайық, бұған дейін облыстық мәдениет басқармасын басқарған Данияр Әлиев Алматы қаласының мәдениет басқармасының басшысы қызметіне ауысты.