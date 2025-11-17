Алматы облысының шаруалары PepsiCo-ға картоп жеткізе бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысының Райымбек ауданындағы «Алтын дән-1» өндірістік кооперативі америкалық PepsiCo корпорациясына картоп жеткізуді бастады. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады.
Биыл өңір шаруалары 2 300 гектарға картоп егіп, әр гектардан 200–250 центнер өнім алды. Жоғары көрсеткішке интенсивті агротехнологиялар мен заманауи жаңбырлатып суару жүйелерін қолдану ықпал етті.
Серіктестік аясында кооперативке элиталық тұқымдар ұсынылып, жаңбырлатып суару жабдығын енгізуге қолдау көрсетілді. Пилоттық жоба 150 гектар аумақты қамтыды.
Бұл жерде мемлекеттік қолдаудың маңызы зор. Мәселен, жаңбырлатып суару жүйелеріне кеткен шығынның 80%-ы субсидияланған (шамамен 100 млн теңге).
Еске сала кетейік, Президент PepsiCo қоры директорлар кеңесінің төрағасы Стивен Кихоны қабылдаған болатын. Кездесуде PepsiCo компаниясының Қазақстандағы инвестициялық жобасын жүзеге асыру барысы қарастырылды.
