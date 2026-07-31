Алматы орталығындағы көшелердің бірі төрт күнге жабылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Манас көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Атап айтқанда, 31 шілде сағат 19:00-ден 4 тамыз сағат 08:00-ге дейін Манас көшесінің Абай даңғылынан Тимирязев көшесіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы толықтай жабылады.
Жөндеу жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады.
— Осыған байланысты жол жүру бағытыңызды алдын ала жоспарлауыңызды сұраймыз, — деп хабарлады әкімдіктен.
Еске салайық, Алматы облысындағы республикалық маңызы бар «Алматы — Төңкеріс — Байсерке — Междуреченск» автомобиль жолының 19+300 шақырымындағы көпірде жөндеу жұмыстарының жүргізіліп жатыр. Осыған байланысты биыл 30 шілдеден 25 тамызға дейін аталған учаскеде автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді.