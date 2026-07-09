Алматы – Өскемен тас жолында 4 көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Алматы – Өскемен тас жолында төрт көліктің қатысуымен жол апаты болып, бір адам көз жұмды, тағы бірнеше адам зардап шекті, деп хабарлайды Абай облысы полиция департаменті.
Полиция мәліметінше, жол апаты 9 шілде күні сағат 08:40 шамасында Жарма ауылы маңындағы тас жолдың 885-шақырымында болған.
Алдын ала ақпарат бойынша, Volkswagen Polo жүргізушісі көлік басқару кезінде алаңдап, қарсы бағыттағы жолаққа шығып кеткен. Салдарынан Volvo жүк көлігімен соқтығысқан. Кейін жол апатына тағы екі көлік – Toyota Windom және DAF жүк көлігі қатысқан.
– Жол-көлік оқиғасы салдарынан Volkswagen Polo автокөлігінің жолаушысы алған жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Жол апатында болған бірнеше адам түрлі жарақатпен медициналық мекемеге жеткізілді, – деп хабарлады Абай облысы полиция департаменті.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеушілер оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Полиция жүргізушілерге жолда барынша мұқият болу қажеттігін ескертті.
– Ұялы телефон пайдалану, хабарлама жазу, салоннан зат іздеу және жүргізушіні жолдан алаңдататын кез келген әрекет жол апаты қаупін айтарлықтай арттырады. Бірнеше секундтық зейінсіздіктің өзі көлікті басқаруды жоғалтуға әкелуі мүмкін, – деп атап өтті ведомстводан.
Айта кетейік, Өскеменде көлікпен қарсы жолаққа шығып видео түсірген 18 жастағы жігіт жауапқа тартылды.