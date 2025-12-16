Алматы шетелдік туристер көп баратын ТОП-8 орын аталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімдігі шетелдік туристер биыл қаңтар–қараша аралығында қызығушылық танытқан көрікті орындардың тізімін жариялады. Мәлімет Mastercard ақпаратына сүйене әзірленген.
Ең танымал бағыт — Шымбұлақ тау-шаңғы курорты болды, оның үлесі 30,62%. Туристер арасында сұранысқа ие өзге орындар қатарында: Үлкен Алматы көлі — 7,84%, Медеу — 6,24%, MEGA сауда-ойын-сауық орталығы — 5,52%, Арбат — 4,64%, Шарын шатқалы — 4,35%, Орталық мәдениет және демалыс саябағы — 4,35%, Көлсай көлі — 3,92% бар.
Мәдени-тарихи және рухани нысандар ішінде көш бастап тұрғандар: Көктөбе — 12,8%, Вознесенский шіркеуі — 12%, Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік музейі — 7,2%, Көк базар — 6,4%, Тұңғыш Президент саябағы — 4%, Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі — 4%, Орталық мешіт — 3,2%.
Еске салайық, осы жылдың 9 айында Алматыға 563 мың шетелдік турист келген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 11% жоғары. Жыл соңына дейін шетелдік туристер саны 750 мың адамға жетеді деп болжанып отыр.
Сондай-ақ Қазақстан оңтүстіккореялық туристер үшін тартымды бағытқа айналғанын жазғанбыз.