Алматы тағы бірнеше құрылыс компаниясы мен техникалық қадағалау ұйымдары лицензиясынан айырылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда бірнеше құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылды. Бұл туралы Алматы әкімінің орынбасары Бейбіт Шаханов айтты.
Оның сөзінше, мемлекеттік сәулет-құрылысын бақылау — әкімдік жұмысындағы маңызды бағыттарының бірі. Биыл құрылыс нысандарына 1300-ден астам жоспардан тыс тексеріс жүргізіліп, 350 мың теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынған. Сондай-ақ 600-ден астам нұсқаулық беріліп, анықталған бұзушылықтар жойылды.
Сондай-ақ Бейбіт Шаханов тағы бірнеше құрылыс компаниясы, техникалық қадағалау және жоспарлау ұйымдары лицензиясынан айырылғанын атап өтті.
— Лицензиядан айыру — нарықты адал емес компаниялардан тазартудың ең тиімді құралы болып саналады. Биыл бес құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылды. Екі техникалық қадағалау ұйымы аккредитациядан, ал бір жобалау ұйымы лицензиясынан айырылды, — деді ол.
Алматы әкімінің орынбасары биыл әкімдік тарапынан құрылыс нормаларын бұзу деректері бойынша сотқа 80-ге жуық талап-арыз жолданғанын атап өтті. Айтуынша, олардың жартысына жуығы сотта қанағаттандырылды. Олардың ішінде 62 талап құрылыс нысанын толық не ішінара бұзуды көздейді. Жыл басынан бері қалада 38 заңсыз нысан бұзылған және тағы 70 нысанды бұзылуды жоспарланған.
— Біздің мақсатымыз — жобалаудан бастап нысанды пайдалануға беруге дейінгі барлық кезеңдерде жұмыстардың заңнамаға сәйкес келуін қамтамасыз ететінін ашық және тиімді бақылау жүйесін құру, — деді ол.
Еске салайық, бір ай бұрын Бейбіт Шаханов Алматыда екі құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылғанын айтқан еді.