Алматы тау кластерін дамыту бағытында қандай жұмыстар атқарыла бастады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы тау кластерін дамытудың 2025–2029 жылдарға арналған кешенді жоспары аясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Kazinform тілшісі анықтады.
2025–2029 жылдарға арналған кешенді жоспар қолданыстағы тау шаңғы курорттарын кеңейтуді және оларды біртұтас жүйеге біріктіруді көздейді. Жоба аясында 30 аспалы жол мен 161 шақырымдық шаңғы трассаларын салу жоспарланып отыр.
Туризм индустриясы комитеті төрағасының міндетін атқарушы Нұрбол Байжановтың айтуынша, бұл – қазіргі инфрақұрылымға түсетін жүктемені азайтуға және жыл ішіндегі туристік ағынды 5 миллион адамға дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Ал редакция сауалына жауап берген Алматы қаласы туризм басқармасының мәліметіне сәйкес, қазір кешенді жоспар аясындағы бірқатар нысан бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Құжаттар дайындалып, мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін жобаларды одан әрі іске асыру форматы айқындалады және жұмыс мерзімдері нақтыланады.
Туристік маршруттар мен кемпинг аймақтары
Бүгінгі таңда 1000 шақырымнан астам таулы жаяу жүргіншілер маршруты цифрландырылған. Оның 850 шақырымнан астамы абаттандырылды. Сонымен қатар 16 кемпинг аймағы құрылды. Барлық маршруттар 2GIS сынды цифрлық платформаларға біріктірілген, бұл туристерге бағытты алдын ала жоспарлауға мүмкіндік береді.
Абаттандыру жұмыстары аясында он тау бағытында белгілер мен қауіпсіздік элементтері: түсті таңбалар, ақпараттық тақтайшалар мен ескерту белгілері орнатылған. Туристерге қолайлы болу үшін демалыс орындары, қоршаулар, өткелдер, күркелер, орындықтар жасақталған. Сонымен қатар қаланың ең көрікті табиғи нысандарының бірі — «Алма-Арасан» термалды бұлағын қайта жаңарту жұмыстары аяқталды.
Туристерге жағдай жасау үшін жетуі қиын таулы аймақтарға — Сол жақ Талғар, Күншуақ алаңы және Өтпелі (Проходное) шатқалдарында қосымша үш кемпинг аймағы салынды. Олар автономды энергиямен қамтамасыз ету үшін күн панельдерімен жабдықталған. Ал Үлкен Алматы шыңы, Қаныш Сәтбаев шыңы және Жастар шыңында тауға шыққан адамдарды есептейтін автоматты есептегіштер орнатылды.
Санитарлық-қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында Қимасар, Тұйықсу және Күміссу бұлақтарының маңында су алу орындары жабдықталды. Ал Фурманов шыңының етегіндегі 2550 метр биіктікте орналасқан әткеншек қайта жөндеуден өтті. Туристерді ақпараттандыру мақсатында тау тақырыбына арналған жалпы тиражы 27 500 дана полиграфиялық өнімдер — атлас, карта және брошюралар шығарылған. Сондай-ақ, 100-ден астам туристік нысан мен 10 маршрутты қамтитын аудиогид жасалды.
Биыл тағы 350 шақырым тау соқпақтарын абаттандыру жоспарланып отыр. Бұл тау маршруттары желісін қалыптастыру бойынша жоспарланған жұмыстарды 100% орындауға мүмкіндік береді.
Экотуризмді дамыту аясында Үлкен Алматы көліне дейін ұзындығы 5,3 шақырым болатын жаяу жүргіншілер жолын салу да қарастырылған. Құрылыс жұмыстары 2026 жылдың мамыр-желтоқсан айларында жүргізілуі тиіс.
- Бұл шараларды іске асыру Алматының Орталық Азиядағы жетекші таулы туристік бағыттардың бірі ретіндегі позициясын нығайтуға, қауіпсіз әрі экологиялық демалыс форматын қамтамасыз етуге, сондай-ақ туристік ағынның тұрақты өсуіне жағдай жасауға мүмкіндік береді, — деп атап өтті туризм басқармасы.
Автожолдар құрылысы, электр және сумен жабдықтау
Алматы тау кластерін дамытудың кешенді жоспары аясында Үлкен Алматы көлі бағытындағы «Алматы — Космостанция» автожолының 8-ден 34-шақырымына дейінгі учаскесін жөнделмек. Оның ұзындығы – 26 шақырым. Қазіргі оның жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр.
- Тау рельефі мен аумақтың инженерлік дайындығының күрделілігін ескере отырып, құрылыс-монтаждау жұмыстары шамамен 2027–2028 жылдары жүргізіледі, — деп мәлімдеді ведомство.
Сонымен қатар таулы аумақтарды электрмен және сумен жабдықтау мәселелері бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары басталған. Мамандар қажетті қуат көздерінің бар-жоғын және инженерлік желілерді тартудың оңтайлы нұсқаларын бағалап жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Үкімет отырысында Алматы тау кластерінің базасында тау шаңғысы туризмін дамыту жоспары іске асатынын мәлім етті.