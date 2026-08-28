«Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Ақсай» автожолының учаскесінде қозғалысқа шектеу енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM - «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Алматы облыстық филиалы республикалық маңызы бар «Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Ақсай» автомобиль жолының 18–51 шақырым аралығында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетінін хабарлады.
Жөндеу жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 28-31 тамыз аралығында күн сайын сағат 22:00-ден 05:00-ге дейін «Байсерке – Көктерек» автожолының 18+700–22+000 шақырымы аралығындағы учаскеде көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
Жол жөндеу жұмыстарын қауіпсіз әрі сапалы жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында көлік қозғалысы айналма жол арқылы ұйымдастырылады.
– Жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, жол белгілері мен қозғалысты реттеушілердің талаптарын қатаң сақтауды сұраймыз, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, 2024 жылдан бастап елімізде республикалық жолдардың 8,5 мың шақырымы жөндеуден өтті.