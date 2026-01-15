Алматыда 1 миллионға жуық адам бұқаралық спортпен айналысады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда спортпен айналысатын тұрғындар саны миллионға жуықтады.
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында Алматы қаласы спорт басқармасының басшысы Дархан Нұрханұлы 2025 жылғы спорт саласындағы жетістіктер туралы баяндады.
Оның айтуынша, 2025 жылы мегаполисте денешынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын тұрғындар саны едәуір өскен. 2024 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 40%-дан 42%-ға дейін өсіп, 955 мың адамға жеткен. Оның ішінде балалардың үлесі - 325 мың.
– 2025 жылы Алматыда 35 ірі халықаралық спорттық жарыс өтті. Олардың қатарында Almaty Marathon, ATP-250 Almaty Open, үстел теннисінен WTT Contender, шахматтан әлем чемпионаты, дзюдодан Азия кубогы мен басқа да беделді жарыстар бар, - деді ол.
Сонымен қатар ведомство басшысы қазір Алматыда спорттың 87 түрі бойынша резерв даярланып жатқанын атап өтті. Айтуынша, былтыр алматылық спортшыларға 6 187 спорттық атақ берілген. Олардың қатарында Қазақстан Республикасының 8 еңбек сіңірген спорт шебері мен 117 халықаралық дәрежедегі спорт шебері бар.
– Одан бөлек Алматы 2025 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық құрамаларына 2376 спортшы даярлады. Оның ішінде 853 спортшы негізгі құрамға, 713 – жастар құрамасына, 296 – жасөспірімдер құрамасына енді. Жалпы ұлттық құрамалардың үштен бірін Алматы қаласының спортшылары құрайды, - Дархан Нұрханұлы.
